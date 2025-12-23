Брейтовский суд приговорил к штрафу главу организации за дачу взятки

Брейтовский районный суд приговорил 61-летнего руководителя коммерческой организации к штрафу в 600 тыс. руб. за дачу взятки должностному лицу филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Центрлеспроект». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что руководитель организации передал 15 тыс. руб. за ненаправление информации о выявленных признаках нарушения лесного законодательства в ярославский департамент лесного хозяйства, чтобы юридическое лицо не привлекли к ответственности.

Кроме того, теперь уже в отношении самой организации Брейтовская прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Дело будут рассматривать в Пензенской области.