Держать себя в ракетах

При Дональде Трампе между РФ и США активизировались официальные контакты, в ходе которых затрагивались и вопросы, связанные с военно-ядерной тематикой. Главной новостью стало сентябрьское предложение Владимира Путина сохранить на год количественные потолки истекающего российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По словам президента РФ, это позволит «не провоцировать гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности». Речь о том, чтобы РФ и США не превышали следующие лимиты: 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Пока, однако, неясно, примут ли США предложение РФ. Дональд Трамп в октябре назвал его «хорошим», но более не комментировал. Госсекретарь Марко Рубио в ноябре сказал, что инициативу Москвы обсуждают в администрации США, но подробностей также не привел. При этом в новой Стратегии нацбезопасности США говорится о важности поддержания стратегической стабильности с Россией.

18 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что Россия все еще не получила ответ от США по ДСНВ. Но время еще есть: договор истекает 5 февраля 2026 года, и глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что договориться о продлении его показателей можно в сжатые сроки. Владимир Путин же заявил, что если США не захотят договариваться, «то и не надо».