Хуситы и правительство Йемена договорились об обмене почти 3 тыс. пленных

Повстанцы-хуситы и международно признанное правительство Йемена договорились об обмене пленными, который охватывает около 3 тыс. человек, включая семерых граждан Саудовской Аравии, сообщили AFP официальные лица обеих сторон.

По словам представителя хуситов Абдулкадера аль-Мортады, соглашение предусматривает освобождение 1,7 тыс. бойцов движения в обмен на 1,2 тыс. удерживаемых правительственной стороной граждан Йемена, среди которых также 23 суданца. Двое из семи саудовцев — пилоты ВВС, уточнил член правительственной делегации Маджед Фадхаил, добавив, что среди освобождаемых будет и Мохаммед Кахтан, находящийся в плену с 2015 года.

Сделка стала результатом почти двухнедельных переговоров в Маскате при посредничестве Омана. Господин Фадхаил отметил, что стороны договорились о новом обмене, в рамках которого будут освобождены тысячи военнопленных, однако сроки и детали реализации пока не раскрываются.

Спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг приветствовал соглашение как «позитивный и значимый шаг», подчеркнув, что его успешное выполнение потребует постоянного сотрудничества сторон и региональной поддержки.

Хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, в начале 2015 года захватили столицу Йемена, после чего правительство оказалось в изгнании в Саудовской Аравии. Против повстанцев действует коалиция государств во главе с королевством. В 2023 году хуситы и силы, лояльные правительству, провели трехдневный обмен, в рамках которого были освобождены почти 900 задержанных.