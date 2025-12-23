Большая часть застрявших в Белоруссии литовских фур вернулась к перевозкам

Большая часть застрявших в Белоруссии грузовиков вернулась в распоряжение своих компаний и продолжила перевозки. Об этом журналистам сообщила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

«Располагаем информацией о том, что немалая часть грузовиков находится в работе и курсирует между Литвой и Белоруссией. Небольшая часть машин еще остается в Белоруссии. Работаем над этим, шаг за шагом решаем ситуацию»,— сказала госпожа Ругинене (цитата по ТАСС).

При этом в ассоциации грузоперевозчиков Литвы «Линава» с премьером страны не согласились. Президент ассоциации Эрландас Микенас заявил, что «ни одна фура» не покинула территорию Белоруссии. «Пусть премьер-министр спросит у нас, а не слушает неизвестно чьи измышления»,— сказал журналистам господин Микенас (цитата по ТАСС).

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября. Поводом стали участившиеся запуски метеозондов с контрабандой с территории Белоруссии. В ответ Минск ограничил движение грузовиков с литовской регистрацией. По данным агентства BNS, на территории Белоруссии застряли более 1,8 тыс. большегрузов. Литва открыла границу с 20 ноября, но грузовики так и не смогли выехать обратно в страну. Вильнюс потребовал от Минска вернуть задержанные грузовики и пообещал принять зеркальные меры при дальнейшей задержке большегрузов.