Литва пригрозила зеркальным ответом в случае изъятия ее грузовиков Белоруссией

Если Белоруссия конфискует грузовики литовских перевозчиков, то Литва примет аналогичные меры в ответ, заявила глава литовского Минюста Рита Тамашунене. Она назвала конфискацию имущества «очень болезненным вопросом для литовцев» и признала, что осуществить такие меры «не так-то просто».

По словам министра, пока нет возможности решить проблему дипломатическим путем. «Министерство юстиции также тщательно изучило... активы и возможности применения аналогичных контрмер в случае угрозы конфискации имущества наших граждан, проживающих в Белоруссии, или активов наших предприятий в Белоруссии»,— рассказала госпожа Тамашунене (цитата по «Интерфаксу»).

В октябре Литва в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией на месяц, объясняя это борьбой с контрабандой сигарет. Белоруссия прекратила пропускать литовские грузовики через границу и разместила их на платных стоянках. На белорусской территории находятся более 1,8 тыс. литовских грузовиков. Литва открыла границу с 20 ноября. На этой неделе литовские власти потребовали от Минска вернуть задержанные грузовики.