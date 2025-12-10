Литва потребовала от Белоруссии вернуть задержанные на границе грузовики

МИД Литвы вручил временно поверенному в делах Белоруссии ноту протеста с требованием вернуть грузовики, задержанные на белорусской территории. Об этом сообщила пресс-служба литовского МИДа.

В документе Литва потребовала вернуть хранящиеся на специальных стоянках грузовики и обеспечить контроль над воздушным пространством на белорусско-литовской границе. Представители Литвы выразили сожаление, что Белоруссия «не воспользовалась возможностью» обсудить эти вопросы на техническом уровне, отметив однозначный отказ белорусской стороны, что, по их мнению, демонстрирует нежелание сотрудничать в решении проблемных вопросов.

В сообщении пресс-службы отмечается требование вернуть «незаконно конфискованное имущество, принадлежащее гражданам и компаниям Европейского союза».

В конце октября Литва односторонне закрыла границу с Белоруссией на месяц, объясняя это борьбой с контрабандой сигарет. В ответ Белоруссия перестала пропускать литовские грузовики через границу и разместила их на платных стоянках. На белорусской территории сейчас находятся более 1,8 тыс. литовских грузовиков. Несмотря на открытие литовской стороной границы 20 ноября, грузовики остаются на месте.