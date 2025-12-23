Дуров оплатит ЭКО женщинам, решившим использовать его донорскую сперму

Основатель Telegram Павел Дуров намерен покрыть расходы на процедуру ЭКО для женщин до 37 лет, которые захотят использовать его донорскую сперму. Об этом сообщается на сайте клиники «АльтраВита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: @durov Павел Дуров

Фото: @durov

В 2024 году предприниматель рассказывал, что в прошлом стал донором спермы и в результате у него появилось более 100 биологических детей в 12 странах. Он также заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код, чтобы его дети при желании могли находить друг друга.

По словам господина Дурова, 15 лет назад он впервые согласился на донорство по просьбе друга, столкнувшегося с проблемами фертильности. Позднее клиника предложила ему продолжить сдачу биологического материала для помощи другим парам. Сейчас у основателя Telegram шесть официально признанных им детей от трех разных женщин. Сам Павел Дуров отмечал, что никогда не был женат.

Он также заявлял, что намерен оставить свое состояние всем наследникам на равных условиях — включая детей, рожденных благодаря донорству. При этом вступить в наследство они смогут не ранее чем через 30 лет. По словам господина Дурова, он хочет, чтобы его дети жили обычной жизнью и не зависели от денег.