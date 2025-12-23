На Ставрополье отчитались о развитии 4G в малых населенных пунктах

Ставропольский край в 2025 году подключил качественную мобильную связь и высокоскоростной интернет по стандарту 4G еще в трех малых населенных пунктах с населением менее 1000 человек, сообщили в пресс-службе регионального минпрома. Строители возвели базовые станции в хуторе Ковганский Советского округа, поселке Тихий Буденновского округа и селе Петропавловка Шпаковского округа. Эти работы власти провели в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства 2.0", которая обязывает операторов ставить вышки в селах до 1000 жителей за льготные лицензии на частоты.

Жители осенью 2025 года проголосовали за выбор новых малых пунктов для строительства станций в 2026 году. Минцифры РФ обработает результаты голосования и обследования территорий, а потом объявит окончательный список. Глава минэнерго, промышленности и связи края Иван Ковалев подчеркивает, что регион активно сотрудничает с операторами, чтобы обеспечить связь даже в самых отдаленных уголках. «Жители и гости получат голосовую связь и доступ к Госуслугам, онлайн-банкам, мессенджерам, новостям и образованию», — отметил он.

Крупные операторы тем временем сами обновляют сети в сельской местности. Один из них установил LTE-оборудование в 70 пунктах 25 округов Ставрополья. Это улучшило покрытие и скорость для 180 тыс. человек. Впервые 4G появился в хуторе Липовчанском Шпаковского округа и ауле Эдельбай Благодарненского округа. Другой оператор запустил голосовую связь и мобильный интернет 4G в 32 селах края. Третий расширил покрытие и ускорил интернет в 35 станицах, селах и хуторах.

Новый оператор, который вышел на рынок Ставрополья недавно, построил сеть в 117 малых пунктах за первый год. Компания реализует социальную инициативу и фокусируется на сельских территориях. Ранее в 2025 году операторы уже установили станции в поселке Верхнедубовском Шпаковского округа, селе Родники Ипатовского округа и селе Подгорном Андроповского округа. К концу года добавят вышки в ауле Уч-Тюбе Нефтекумского округа и хуторах Левопадинском и Восточном Левокумского округа.

Такие усилия повышают цифровизацию региона. По данным властей, высокоскоростная связь уже охватывает 99% малых населенных пунктов Ставрополья. К 2030 году интернетом обеспечат 90% территории края. МегаФон, например, модернизировал станции в трех округах и улучшил услуги для 50 тыс. сельчан. Ростелеком расширил магистральные каналы до 1 Тбит/с и заменил 2000 коммутаторов на отечественные, ускорив интернет в Ставрополе, Кисловодске, Буденновске и других местах. Общий эффект — рост трафика и стабильность сетей для бизнеса и жителей.

Станислав Маслаков