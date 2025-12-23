Верховный Суд Удмуртии оставил под стражей сотрудников стоматологии «Дент-Лайн»

Уголовная коллегия Верховного Суда Удмуртии рассмотрела жалобы семи из девяти обвиняемых в мошенничестве сотрудников стоматологической клиники «Дент-Лайн», заключенных под стражу Индустриальным райсудом Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Адвокаты и обвиняемые просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества, однако апелляционная инстанция признала избранные меры законными и оснований для их изменения не нашла.

Напомним, в Ижевске сотрудники стоматологической клиники «Дент-Лайн» обвиняются в мошенничестве, связанном с оказанием медицинских услуг (ст. 159 УК).

Следствие считает, что два брата открыли сеть частных клиник и собрали команду единомышленников для осуществления противоправных действий. Стоматологи навязывали клиентам дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги. Ущерб, причиненный действиями группы, оценивается в более чем 4 млн руб.

Анастасия Лопатина