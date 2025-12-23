В Удмуртии задержали организаторов стоматологической аферы

В Удмуртии число участников преступной группы, обвиняемых в мошенничестве при оказании стоматологических услуг, возросло до 17, сообщает пресс-служба регионального МВД. Задержания проходили в Ижевске, Москве, Барнауле и Набережных Челнах.

Следствие считает, что злоумышленники привлекали клиентов обещанием бесплатного панорамного снимка и консультации. После этого кураторы навязывали дорогостоящее и ненужное лечение, включая восстановление или удаление здоровых зубов. Для оплаты услуг пациентов вынуждали оформлять кредиты прямо в клиниках, без возможности покинуть заведение.

По предварительным данным, от действий мошенников пострадали не менее 14 жителей Удмуртии и другие граждане из разных регионов. Ущерб оценивается более чем в 4 млн руб. В ходе обысков у фигурантов было изъято свыше 12 млн руб., 46 банковских карт, два автомобиля и документация. Расследование продолжается.

Напомним, в Ижевске 13 сотрудников стоматологической клиники «Дент-Лайн» обвиняются в мошенничестве, связанном с оказанием медицинских услуг (ст. 159 УК). Суд избрал меру пресечения: девяти обвиняемым назначено заключение под стражу, одному — домашний арест с запретом определенных действий, еще трое отпущены под запрет определенных действий.

