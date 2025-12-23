Двух жительниц Адыгеи осудили за организацию незаконной миграции

Суд в Адыгее вынес приговор двум жительницам станицы Абадзехская Майкопского района по делу об организации незаконной миграции. Женщинам назначили по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 7 марта 2025 года фигурантки нарушили установленный порядок миграционного учета иностранных граждан. Они предоставили в соответствующие органы поддельное свидетельство о рождении лица, которое незаконно находилось на территории России, а также другие фальшивые документы.

Цель преступления заключалась в получении заключения об установлении личности иностранного гражданина для дальнейшего приобретения им российского гражданства. Противоправную деятельность остановили сотрудники Отдела МВД России по Майкопскому району совместно с региональным управлением ФСБ России.

Доказательства по делу собрали следователи следственного отдела по Майкопскому району регионального следственного управления СК России. Суд признал их достаточными для вынесения обвинительного приговора по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Анна Гречко