Бывшего директора подразделения «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора структурного подразделения ГК «Росатом» Геннадия Сахарова. Его обвиняют в получении особо крупной взятки, сообщили в пресс-службе судов столицы.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В мае Геннадия Сахарова приговорили к 12 годам колонии за получение взятки на 32 млн руб. от бывшего главы компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. За это экс-сотрудник «Росатома» должен был помочь при реализации контрактов, заключенных с подведомственными ГК организациями.

Сахаров признал вину и раскаялся в содеянном. В ноябре бывший сотрудник «Росатома» заключил досудебное соглашение и признался в получении еще двух взяток. В то же время он подал ходатайство о заключении контракта с Минобороны и отправке на СВО.

Никита Черненко