Признался, чтобы послужить

Отбывающий 12-летний срок за взятку бывший директор одного из подразделений госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров признался в совершении еще двух аналогичных преступлений. Одновременно с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве он подал очередное ходатайство о заключении контракта с Минобороны и отправке его на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Сахаров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Геннадий Сахаров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В мае нынешнего года 64-летний Геннадий Сахаров, занимавший в госкорпорации «Росатом» должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе, а в январе 2024 года ставший директором по контролю проектов сооружения, был осужден Мещанским судом Москвы на 12 лет. Его признали виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере более 32 млн руб. от экс-главы компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Последний за дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) получил восемь лет колонии.

Как уже рассказывал “Ъ”, в свое время «Оргэнергострой» был одним из крупных подрядчиков госкорпорации. В частности, компания участвовала в различных работах в Троицком институте термоядерных исследований, а также на объектах, где проводились пусконаладочные работы и запуск испытательных стендов. За взятки, как установили следствие и суд, топ-менеджер корпорации лоббировал интересы подрядчика при заключении контрактов.

Своей вины в преступлении осужденные не признали, и их защита подала апелляционную жалобу на приговор. Первое заседание состоялось 13 ноября, но его пришлось перенести на 4 декабря, поскольку о дне заседания не был уведомлен Геннадий Сахаров. Оба фигуранта сейчас содержатся в одном из столичных СИЗО.

Пока защита осужденных Кокосадзе и Сахарова готовила апелляционную жалобу на приговор, всплыли еще два эпизода получения взяток бывшим топ-менеджером «Росатома».

Сначала стало известно о лоббировании им интересов ООО «Интэнс инжиниринг», за что он получил долю в самой компании. Кроме того, в пользовании Геннадия Сахарова якобы оказалась еще и иномарка, зарегистрированная на это общество.

Другой эпизод связан с получением 5 млн руб. от одного из учредителей ООО «Фенсма». Эта строительная компания, как считают правоохранители, с помощью Геннадия Сахарова также получала преференции при заключении контрактов с «Росатомом».

В частности, именно она возводила павильон «Атом» на ВДНХ, открытый в 2023 году. По версии Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), деньги обвиняемому Сахарову передавались через его жену Дарью, которая за посредничество во взяточничестве 17 октября 2025 года была отправлена Басманным судом под домашний арест.

Сами взяткодатели, а ими, как полагают в СКР, были супруги Рустамбековы, скрылись и объявлены в розыск.

В ООО «Интэнс инжиниринг» и «Фенсма» на звонки “Ъ” не ответили.

Несколько источников “Ъ” подтвердили, что по обоим новым эпизодам с получением взяток от представителей ООО «Интэнс инжиниринг» и компании «Фенсма» Геннадий Сахаров полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Став участником сделки, фигурант ходатайствовал перед Минобороны о заключении с ним контракта для направления в зону СВО, в чем ему ранее, очевидно учитывая возраст, уже отказывали. До достижения предельного возраста для контракта у него осталось меньше года.

Получить комментарии представителей Геннадия Сахарова “Ъ” не удалось. По некоторым данным, после вынесения приговора он отказался от защитника по соглашению и в апелляционной инстанции его интересы представляет адвокат по назначению.

Олег Рубникович