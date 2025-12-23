Затраты кубанских компаний на ИИ в 2024 году превысили 426 млн рублей

Затраты крупных и средних организаций Краснодарского края на внедрение и использование технологий искусственного интеллекта в 2024 году превысили 426 млн руб., следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В пересчете на одну организацию, применяющую ИИ, расходы в регионе составили около 1 млн руб.

Для сравнения, в Адыгее совокупные вложения в технологии искусственного интеллекта за год составили 4,5 млн руб., а средние затраты одной организации — 66 тыс. руб.

Лидером по объему инвестиций в ИИ среди российских регионов стала Москва, где расходы достигли 69,86 млрд руб., что соответствует 77,4% общероссийского объема. Санкт-Петербург вложил 8,2 млрд руб. (9%), Московская область — 2,8 млрд руб. (3,1%). Наибольшие расходы на одну организацию — пользователя ИИ также зафиксированы в Москве — 43,2 млн руб., в Санкт-Петербурге — 15,7 млн руб. и в Тюменской области — 4,6 млн руб.

В целом по России суммарные затраты на технологии искусственного интеллекта в 2024 году составили 90,3 млрд руб. Почти 90% этих расходов пришлось на пять отраслей, прежде всего на финансово-страховой сектор, на который пришлось 62,9% вложений, или 56,8 млрд руб. Существенные инвестиции также пришлись на сферу информации и связи, государственное управление и социальное обеспечение, обрабатывающую промышленность и образование. На все остальные отрасли, по оценке аналитиков, пришлось чуть более 10% совокупных затрат.

Вячеслав Рыжков