В Минобороны решили выявлять военнослужащих с риском отклонений в поведении

Минобороны РФ может стать ответственным за порядок выявления военнослужащих с «психологическими факторами риска развития отклонений в поведении». Это следует из проекта указа президента Владимира Путина.

Документ был опубликован на портале нормативных правовых актов 21 декабря. Предлагается внести изменения в п. 7 положения о Министерстве обороны от 16 августа 2004 года. До 28 декабря продлится независимая коррупционная экспертиза по проекту. Указ вступит в силу со дня подписания.

Согласно действующему положению, в полномочия Минобороны входит воспитательная работа с военнослужащими, а также организация мероприятий по «социологическому и психологическому мониторингу» в армии. Как именно изменится работа ведомства в этом направлении в случае принятия поправок — в документе не уточняется.

Помощь вернувшимся из зон боевых действий и их семьям сейчас оказывает фонд «Защитники Отечества». Демобилизованные и действующие участники боевых действий могут получить консультацию от специалиста горячей линии Российского Красного Креста.

В апреле глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что с июня 2023 года по февраль 2025-го в российские медучреждения за психиатрической помощью обратилось более 80 тыс. участников боевых действий и членов их семей. В декабре руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов сказал, что среди участников боевых действий 83% не обращаются за психологической помощью.