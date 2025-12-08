«Народный фронт»: 83% участников СВО не обращаются за помощью психолога

Среди участников боевых действий 83% не обращаются за психологической помощью, сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

На заседании господин Кузнецов рассказал президенту Владимиру Путину об истории одного из участников боевых действий — Александра Воронова, который полностью потерял зрение. Сейчас он работает на линии «Итогов года». «Он пришел сам и предложил обучиться на психолога. Он говорит: ''Я со своей травмой любому бойцу смогу объяснить, что жизнь прекрасна и верну ему интерес к жизни''»,— рассказал руководитель исполкома.

По его словам, «Народный фронт» «поговорил» с военно-медицинской академией в Санкт-Петербурге и «они берут» военнослужащего на обучение. «Это не будет профессия, но это будет краткий курс»,— пояснил Михаил Кузнецов.

В этом же направлении работает психологический факультет МГУ, который сделал обучающий курс для военнослужащих, чтобы «сами ребята оказывали помощь своим однополчанам». По словам господина Кузнецова, такие решения смогут повысить процент военных, которые готовы обратиться к психологам.

В июне 2024 года замминистра обороны и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева говорила, что у 20% обратившихся в организацию участников СВО диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. По ее словам, оставшиеся 80% работают с социальными психологами, в число которых входят педагоги-психологи, МЧС-психологи, а также специалисты по этому направлению из МГУ.

3 апреля этого года министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что с июня 2023 года по февраль 2025 года в российские медучреждения за психиатрической помощью обратилось более 80 тыс. участников боевых действий и членов их семей — 38 тыс. военнослужащих и 22,2 тыс. членов семей (в том числе 1,5 тыс. детей). Самых тяжелых пациентов наблюдают в реабилитационном центре в институте имени В. П. Сербского, отмечал министр.

