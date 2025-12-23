Хедлайнерами «Старого нового рока» станут группы «Сова» и «Мытищи в огне»

Хедлайнерами возрожденного фестиваля «Старый новый рок», который пройдет 11 января, станут группы «Сова» и «мытищи в огне», сообщили организаторы фестиваля.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Музыканты группы "Сова" во время выступления.

«Сова» — нью-вейв дуэт из Екатеринбурга, выпустивший четыре студийных альбома, включая «Когда я научусь» и «Главный герой». Широкую известность коллективу принесли треки «Первый снег», «Гроза» и «Сериал». В 2025 году группа провела российско-центральноазиатское турне и выступила в шести городах Китая совместно с группой «Перемотка».

«мытищи в огне» — коллектив, названная лучшей лайв-группой России. Их выступления отличаются эксцентричным стилем, смешением жанров, элементами стендапа и активным взаимодействием с публикой.

Фестиваль пройдет в ЦК «Урал» 11 января 2026 года. Вход на мероприятие будет бесплатным. Ранее были анонсированы другие хедлайнеры фестиваля: группы «Быдлоцыкл», «Запрещенные барабанщики» и «Патрик Кэш».

