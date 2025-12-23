В новогодние каникулы парковки в центре Уфы будут бесплатными

В нерабочие праздничные дни с 31 декабря по 11 января в Уфе не будут взимать плату за пользование парковками, сообщает управление транспорта и связи. С 12 января платные парковки снова будут функционировать в привычном режиме.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с 27 июня в Уфе 1188 парковочных мест на улицах Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской революции стали платными. Стоимость часа парковки составляет 40 руб. За неоплату тарифа налагается штраф в 1,5 тыс. руб.

В интервью «Ъ-Уфа» начальник управления транспорта и связи Олег Хмарин анонсировал перевод на платный режим еще 3,5 тыс. парковочных мест в историческом центре.

Майя Иванова