Верховный суд не признал критику чиновников экстремизмом

Критика в адрес политических организаций и политиков не считается экстремизмом, решил Верховный суд. Это следует из принятого сегодня постановления пленума суда, передает «Интерфакс».

Судьи обсудили, какие действия влекут уголовную ответственность за «разжигание ненависти или вражды» (ст. 282 УК РФ). Было решено, что к экстремизму не относится критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, политических или общественных деятелей, если она связана «с исполнением ими своих полномочий или осуществлением иных действий, обусловленных их статусом».

К действиям, «направленным на возбуждение ненависти либо вражды», в Верховном суде отнесли высказывания в поддержку геноцида, массовых репрессий, депортаций и применения насилия в отношении представителей отдельной нации, расы, социальной группы или религии. Уголовная ответственность наступит, если описанные действия совершены публично (например, на митинге), в том числе с использованием СМИ или интернета (к примеру, распространение листовок или публикации на сайтах).

По данным Верховного суда, в первом полугодии продолжился рост числа граждан, осужденных в судах первой инстанции по экстремистским и террористическим статьям. В частности, суды вынесли 500 обвинительных приговоров за преступления экстремистской направленности, что на 35% больше, чем годом ранее.