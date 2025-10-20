Число осужденных за терроризм и экстремизм возросло в первом полугодии 2025 года

В первом полугодии 2025 года продолжился рост числа граждан, осужденных в судах первой инстанции по экстремистским и террористическим статьям. Такие выводы следуют из опубликованной 20 октября статистики Судебного департамента Верховного суда (ВС) РФ.

За 6 месяцев 2025 года российские суды вынесли обвинительные приговоры:

за совершение террористического акта — в отношении 303 человек (+483% к аналогичному периоду 2024 года),

за «содействие террористической деятельности, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, захват заложника» - в отношении 571 (+48%)

за преступления экстремистской направленности — в отношении 500 (+35%).

Изменилось и число дел, поступивших в суды первой инстанции по указанным статьям. За первые 6 месяцев 2024 года в суды передали 47 уголовных дел о террористическом акте, а в 2025 — уже 266 (+466%). Число поступивших дел по статьям о «содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, захвате заложника» в указанный период выросло с 380 до 699 (+84%). Также на 36% (с 360 до 489) возросло число дел по статьям о преступлениях экстремистской направленности.

При этом общее количество осужденных продолжило падать. В первом полугодии 2024 года виновными в уголовных преступлениях были признаны 268,6 тыс. человек, а во втором полугодии 2025 года — уже 227,2 тыс. человек (-15,4%).

Ранее «Ъ» сообщал, что статистика судебного департамента ВС РФ свидетельствует об общем снижении числа переданных в суд уголовных дел. В 2024 году в суды первой инстанции поступило рекордно низкое число уголовных дел, за десять лет этот показатель сократился на треть.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не ко всем процесс идет».

Эмилия Габдуллина