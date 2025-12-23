В Нижегородской области выполнили план по беременным студенткам в 2025 году

Выплаты по 100 тыс. руб. при постановке на учет по беременности студенток очной формы обучения в Нижегородской области получили в 2025 году 400 человек. Это составило 100% от плана, говорится в материалах к заседанию правительства региона, прошедшего 22 декабря.

План по выплатам при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях был перевыполнен на 3,3%: 1,24 тыс. семей получили по 300 тыс. руб.

На 6% перевыполнили план по охвату семей, воспользовавшихся услугами пунктов проката для новорожденных: в 21 пункт обратились 954 семьи.

Услугами 134 социальных нянь в регионе воспользовались почти 2,7 тыс. семей — 100% от плана.

Свидетельств на родительский основной доход (семейный капитал) с 1 июля выдали 6,6 тыс. «Подарок новорожденному» получили 7,5 тыс. семей. Исполнение плана по этим показателям не приводится.

Как писал «Ъ-Приволжье», единоразовые выплаты беременным студенткам в Нижегородской области ввели с 1 января. «Семейный капитал», (региональные выплаты семьям, которые в совокупности с федеральным маткапиталом составят около 1 млн руб.) — с 1 июля. Эти и другие меры поддержки входят в «пятилетие семьи», объявленное властями региона для улучшения демографической ситуации. При этом статистику по рождаемости Росстат и власти региона публиковать перестали.

Галина Шамберина