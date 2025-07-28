Штаб по демографической и семейной политике создан в Нижегородской области

Власти Нижегородской области создали региональный штаб по демографической и семейной политике. Его возглавил губернатор Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе правительства 28 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Коллегиальный совещательный орган должен формировать единую госполитику в обозначенных сферах, а также развивать межведомственное взаимодействие. Главная цель штаба — эффективная реализация региональной программы по повышению рождаемости на 2024-2027 годы.

Заместителем председателя штаба назначен замгубернатора Андрей Гнеушев, секретарем — министр соцполитики Игорь Седых. Также в коллегиальный орган вошли замы губернатора Олег Беркович, Егор Поляков, Андрей Саносян и Андрей Чечерин, председатель заксобрания Евгений Люлин, митрополит нижегородский и арзамасский Георгий, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, председатель гордумы Евгений Чинцов, директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев. От федеральных органов власти вошли зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и МСУ Роман Любарский и сенатор Ольга Щетинина. Всего в составе штаба более 30 человек, включая ректоров вузов, руководителей медучреждений и некоммерческих организаций.

Как писал «Ъ-Приволжье», власти Нижегородской области объявили «пятилетие семьи» улучшения демографической ситуации. В том числе с 1 июля введен семейный капитал — региональные выплаты семьям, которые в совокупности с федеральным маткапиталом составят около 1 млн руб. Также в правительстве придумали программу «Демографический спецназ», направленную на снижение числа абортов.

Вместе с тем и Росстат, и ГУ ЗАГС Нижегородской области перестали давать статистику по рождаемости и смертности в регионе. Последние данные Нижегородстата были за январь-февраль 2025 года: рождаемость снизилась на 7% по сравнению с тем же периодом 2024 года (до 3,45 тыс. человек), смертность снизилась на 11% (до 7,57 тыс.). При этом смертность превысила рождаемость в 2,2 раза.

Галина Шамберина