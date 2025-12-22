Один человек погиб и один пострадал при обстрелах Черноземья на выходных

За прошедшие выходные, 20 и 21 декабря, ВСУ атаковали четыре региона Черноземья с помощью как минимум 34 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, больше всего дронов сбили над Белгородской областью — 22. Еще десять БПЛА уничтожили над Воронежской областью, по два — над Курской и Липецкой.

Согласно сообщениям местных властей, в результате ударов ВСУ на выходных один человек погиб и один был ранен. Обе жертвы установлены в Белгородской области. Также в регионе получили разрушения три частных дома и пять автомобилей. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за два дня по области выпустили 21 боеприпас и 48 беспилотников всех типов.

В Воронежской области ночью 20 декабря обломки БПЛА упали на железнодорожные пути в одном из районов. По словам губернатора Александра Гусева, из-за этого были задержаны несколько пассажирских и грузовых поездов. Также из-за падения обломков дронов в пригороде Воронежа пострадало остекление двух хозпостроек. Пострадавшие не установлены.

В Курской области вечером 20 декабря беспилотник ударил по объекту энергетической инфраструктуры в Курском районе. Из-за этого без света остались порядка 5 тыс. потребителей. На следующее утро губернатор Александр Хинштейн сообщил о завершении аварийных работ.

На прошлых выходных при обстрелах ВСУ пострадали семь мирных жителей: пятеро в Белгородской области и двое в Курской.

