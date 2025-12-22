Дроны ВСУ атаковали машины и ранили трех жителей Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал автомобиль на участке автодороги Шебекино-Зиборовка в Шебекинском округе. Получившего баротравму водителя скорая помощь доставляет в городскую больницу № 2 областного центра. А около поселка Красный Пахарь в Волоконовском округе FPV-дрон ударил в автомобиль с супружеской парой: местная жительница ранена осколками в плечо, ее муж получил ожог кисти и осколочное ранение лопатки. Супругов госпитализируют в валуйскую центральную райбольницу. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Максимовка Шебекинского округа БПЛА атаковал и сжег автомобиль главы поселения — никто не пострадал. Кроме того, беспилотники повредили частные дома и автомобили в населенных пунктах Волоконовского, Грайворонского, Валуйского округов. В Волоконовском округе атакованы инфраструктурные объекты — несколько сел остались без электроснабжения, а в хуторах Леоновка и Рябики Валуйского округа повреждено оборудование двух сельхозпредприятий.

В выходные в результате атак на область один ее житель погиб, еще один ранен.

Юрий Голубь