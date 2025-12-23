СК проверяет обстоятельства гибели двух человек в пожаре в Ярославле
В Ярославле при пожаре в частном доме погибли 35-летняя женщина и 38-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления СКР.
Фото: СУ СК России по Ярославской области
По данным МЧС, 22 декабря в 5 часов загорелся жилой дом на улице Городищенской во Фрунзенском районе. Огонь тушили 23 человека личного состава и семь единиц техники. Полностью ликвидировать пожар удалось к 13 часам.
Наиболее вероятной причиной называется неисправность электропроводки. По факту гибели двух человек следователи начали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.