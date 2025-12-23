Госдепартамент опроверг материал NBC о разногласиях Уиткоффа и Рубио

Государственный департамент США опроверг данные NBC о разногласиях, якобы возникших между американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио. Телеканал утверждал, что они не согласны друг с другом по вопросам украинского урегулирования. По данным NBC, Стив Уиткофф призывал к уступкам со стороны Украины, а Марко Рубио, напротив, — за усиление давления на Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф (слева) и Марко Рубио

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters Стив Уиткофф (слева) и Марко Рубио

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Официальный представитель госдепартамента США Томми Пиготт заявил в X, что NBC публикует фейковые новости и ссылается на плохо информированные источники. По его мнению, журналисты телеканала распространяют ложную информацию о команде американского президента. Марко Рубио считает Стива Уиткоффа другом и патриотом, «обладающим большей честностью, чем кто-либо из сотрудников NBC или их так называемых “источников”», добавил представитель ведомства.

Сотрудница пресс-службы Белого дома Анна Келли также прокомментировала материал NBC. Она разделила мнение Томми Пиготта и назвала работу NBC «абсолютной халтурой». Господин Уиткофф и господин Рубио работают в «полной синхронизации», подчеркнула пресс-секретарь.