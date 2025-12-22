NBC: у Рубио и Уиткоффа возникли разногласия из-за переговоров по Украине

Между госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом есть серьезные разногласия по поводу переговоров с Россией и Украиной. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер (слева направо) во время переговоров с украинской делегацией во Флориде (ноябрь 2025 года)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер (слева направо) во время переговоров с украинской делегацией во Флориде (ноябрь 2025 года)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Как отмечают собеседники телеканала, двое высокопоставленных членов администрации президента США Дональда Трампа по-разному видят хороший исход военного конфликта на Украине. Если господин Рубио считает, что для достижения мира нужно усилить военное и экономическое давление на Россию, то господин Уиткофф выступает скорее за то, чтобы Украина активнее шла на уступки.

В частности, по данным NBC, господин Рубио собирался принять участие в переговорах с представителями Украины в Женеве, однако господин Уиткофф выехал туда раньше него, чтобы опередить госсекретаря и вести переговоры без дипломата. В итоге господин Рубио все же прибыл в Женеву вовремя и принял участие в переговорах. Еще один пример, который называют источники,— поездка господина Уиткоффа к президентуФранции Эмманюэлю Макрону в апреле для переговоров об Украине, к которой попытался присоединиться Марко Рубио. Госсекретарю это удалось, но обсуждения этого вопроса со Стивом Уиткоффом были «унизительным поворотом событий» для дипломата.

Кроме того, как отмечают собеседники NBC, многие в Госдепартаменте критикуют господина Уиткоффа за использование недостаточно защищенных каналов связи и в целом пренебрежение вопросами безопасности. Один из источников телеканала заявил, что Стив Уиткофф — дилетант в дипломатической сфере и «настоящий подарок для России».

В пресс-службе Госдепартамента США заявили, что никаких разногласий между Марко Рубио и Стивом Уиткоффом нет и никогда не было.

Яна Рождественская