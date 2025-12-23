Почти 1,2 тысячи нарушений расписания автобусов допустил НПАТ с начала 2025 года

Брутто-контракты на автобусные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде в 2025 году заключены только с госперевозчиком «Нижегородпассажиравтотранс». По итогам открытых конкурсов НПАТ получил 60 маршрутов, сообщили «Ъ-Приволжье» в «Центре развития транспортных систем Нижегородской области» 23 декабря.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По этим контрактам предприятию выплачено чуть более 5 млрд руб. Не оплачена работа в связи с нарушениями на сумму почти 398 млн руб.

Нарушений расписания перевозчиком с начала года допущено 1183. Также выявлено 19 нарушений требований к внешнему и внутреннему оформлению автобусов; 15 нарушений, связанных с загрязнением транспорта; 12 фактов повреждения обивки и каркасов сидений; шесть фактов трещин на лобовом стекле.

Добавим, частные перевозчики в Нижнем Новгороде продолжают работать по нетто-контрактам: компании собирают деньги с пассажиров, но дополнительно к этой прибыли получают средства из бюджета при выполнении определенных показателей.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего с НПАТ в 2025 году было заключено 27 брутто-контрактов на сумму 8,25 млрд руб. При этом самому крупному транспортному предприятию города по-прежнему не хватает водителей.

Галина Шамберина