И ты, брутто

С переходом на брутто-контракты в 2025 году крупнейший областной перевозчик «Нижегородпассажиравтотранс» увеличил число рейсов и пассажиропоток, а жалоб на работу общественного транспорта стало меньше, отмечают в минтрансе. Осенью предприятие получит по программе лизинга еще 73 автобуса, но ему по-прежнему не хватает водителей. Чтобы исправить ситуацию, министерство и депутаты областного заксобрания готовят законодательную инициативу о снижении возраста водителей для получения категории D с 21 до 19 лет. Пока нижегородскому общественному транспорту не хватает выделенных полос, а водителям — нормальных условий работы, предположили участники заседания в областном заксобрании.

В минтрансе утверждают, что городской общественный транспорт стал работать лучше

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минтранс Нижегородской области подвел первые итоги перевода предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) на брутто-контракты — областной бюджет начал оплачивать перевозки пассажиров в Нижнем Новгороде по километражу вместо субсидирования выпадающих доходов. По контрактам стоимостью 8,2 млрд руб. НПАТ обслуживает 60 маршрутов, сообщил заместитель министра Денис Рябинин на заседании комитета заксобрания по транспорту. «Брутто-контракты — не волшебная таблетка, которая позволяет моментально изменить ситуацию в транспортном комплексе. Тем не менее мы уже сейчас констатируем, что количество жалоб у нас снижается за счет того, что автобусы стали четко придерживаться расписания», — сообщил господин Рябинин.

Прежде водители часто самовольно нарушали расписание на 10–15 минут, вынуждая пассажиров долго ждать автобус, опаздывать и жаловаться властям.

Сейчас в НПАТе стали жестче контролировать график движения, чтобы получить бюджетные деньги, и «недовольство пассажиров поутихло», заверил замминистра.

НПАТ занимает около 45% рынка регулярных пассажирских перевозок Нижнего Новгорода, остальное обслуживают частные предприятия. Однако по количеству маршрутов обратная пропорция: НПАТ работает на 60 маршрутах, в среднем ежедневно выпуская 342 автобуса, а частные перевозчики обслуживают только 39 марштрутов.

За счет финансирования по брутто-контрактам средний выпуск подвижного состава увеличился на 11 автобусов, а ежедневное число рейсов НПАТ с начала года увеличилось на 83 — благодаря 110 новым автобусам, полученным в прошлом году по программе льготного лизинга. В 2025 году НПАТ подал заявку на поставку еще 73 автобусов (44 больших и 29 среднего класса) и рассчитывает получить их в начале четвертого квартала. Также заказано строительство восьми диспетчерских пунктов на разворотных площадках, чтобы обеспечить водителям комфортные условия работы.

«У автопредприятия есть и страховки, жилье для персонала и курсы подготовки. Сейчас у НПАТ современный подвижной состав, хорошие условия труда, а у нас есть средства на оплату услуг перевозчика», — подчеркнул Денис Рябинин.

Водителей на автобусы НПАТ традиционно не хватает: предприятию необходимы еще 250 человек. К маю удалось нанять 44 новых водителя. При этом за год средняя зарплата водителя выросла на 42%, до 120,1 тыс. руб. (с учетом НДФЛ), или 106 тыс. руб. чистыми на руки. Рост зарплат приостановил отток кадров, утверждают в министерстве.

Отчасти объем автобусных перевозок возрос из-за масштабной реконструкции трамвайной сети: в городе на перекладку рельсов закрыты целые участки. По словам председателя комитета Владимира Солдатенкова, чтобы привлечь работников в автотранспортные предприятия, совместно с минтрансом готовится законодательная инициатива к федеральным правилам подготовки водителей и правилам дорожного движения. Регион хочет предложить снизить возраст для категории D на право управления автобусами с 21 года до 19 лет. «К сожалению, сегодня и среднее техническое образование, и требования к подготовке водителей, и квалификации не доработаны. В июне мы эти поправки примем и отправим с конкретными рекомендациями в правительство РФ», — пообещал господин Солдатенков.

Информацию минтранса о брутто-контрактах депутаты приняли к сведению, решив повторно оценить ситуацию в августе. Депутат Василий Суханов попросил минтранс проанализировать и эксплуатационные показатели НПАТ.

«Сейчас по расписанию ходят больше автобусов, а пассажиропоток тот же самый. Число пассажиров начнет расти в лучшем случае через полгода: люди поймут, что транспортное обслуживание улучшилось и, возможно, пересядут на автобусы. При этом коэффициент пассажировместимости должен сократиться»,— предположил он.

В целом нижегородскому общественному транспорту не хватает приоритета движения, полагает директор регионального оператора автоматизированной системы контроля оплаты проезда «Ситикард» Юрий Рябиков. «Выполнить работу перевозчики полноценно не могут: на основных магистралях не обеспечено приоритетное движение общественного транспорта. Пока не сделать этого, автобусы будут простаивать в пробках. Другого способа решить проблему мир еще не придумал», — сказал «Ъ-Приволжье» господин Рябиков.

Переход на брутто-контракты он назвал правильным шагом, отметив, что процент их исполнения пока низковат, но «изменения не происходят по щелчку».

Роман Рыскаль