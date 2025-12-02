До 14,8 млн рублей потратят на доступ сирен к VPN в Липецкой области

В Липецкой области ищут подрядчика для предоставления канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN) для оконечных точек системы оповещения населения. За это будущему подрядчику готовы предложить не более 14,8 млн руб. Деньги поступят из регионального бюджета. Заказчиком выступает областное казенное учреждение «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

VPN — это технология, позволяющая объединять удаленные друг от друга устройства в одну частную сеть. Организации настраивают VPN для соединения компьютеров, телефонов, банкоматов и других технических средств, находящихся в разных местах или регионах. Виртуальная сеть позволяет безопасно обмениваться зашифрованными конфиденциальными данными. Также VPN часто позиционируется как способ обхода блокировок.

Всего в перечне подключаемых технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения представлены 428 адресов в Липецке, Ельце, Грязях, Задонске и других поселениях. По техническому заданию требуется обеспечить функционирование каналов связи круглосуточно, семь дней в неделю — для «недопущения отказа работы оборудования системы оповещения и невозможности передать информацию о чрезвычайных ситуациях». Время восстановления работоспособности каналов в случае неполадок должно составлять не более четырех часов. Услуги требуется оказывать до 30 ноября 2026 года включительно.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 9 декабря. Дата определения подрядчика установлена на 11 декабря.

В ноябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что за 2024 год крупные и средние организации макрорегиона потратили 2,5 млрд руб. на продукты и услуги в сфере кибербезопасности. Самые большие расходы установлены в Липецкой области — они составили 817,5 млн руб.

Денис Данилов