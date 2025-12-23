После крупного пожара в многоквартирном доме в Тарко-Сале нашли погибшего

В Тарко-Сале после пожара в многоквартирном доме на улице Авиаторов, 9 обнаружили останки погибшего человека, сообщили в МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Останки были найдены пожарными сегодня во время разборки и проливки конструкций. Его личность устанавливается. Кроме того, за медицинской помощью еще обратились два человека — на данный момент известно, что всего в результате пожара пострадали восемь человек.

Окружные прокуратура и управление СКР организовали проверки. В крайне тяжелом состоянии были госпитализированы 37-летний мужчина, 76-летняя женщина и несовершеннолетние от 10 до 17 лет.

Сообщение о возгорании в двухэтажном доме поступило пожарным 22 декабря в 5:48, самостоятельно эвакуировались 38 человек. В 10:07 пожарные локализовали пожар на площади 500 кв. м. Двух пострадавших бортом санавиации доставили в Новый Уренгой (ЯНАО).

Ирина Пичурина