Во время пожара в Тарко-Сале пострадали шесть человек

В результате пожара в доме на улице Авиаторов, 9 в Тарко-Сале пострадали шесть человек, трое из них — дети, сообщили в МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Двух человек бортом санавиации доставили в Новый Уренгой (ЯНАО). Для перевозки эвакуированных жильцов администрация муниципалитета предоставила автобус. Большинство разместилось у родственников и знакомых. Еще трое, в том числе один ребенок — в Центре социального обслуживания населения.

В 10:07 пожарные локализовали пожар на площади 500 кв. м, в тушении были задействованы 32 человека и четыре единицы спецтехники. Сообщение о возгорании в двухэтажном доме поступило пожарным сегодня в 5:48. Самостоятельно эвакуировались 38 человек. Причины возгорания устанавливаются.

Ирина Пичурина