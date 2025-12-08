«Липецкавтодор» отсудил неустойку у воронежского подрядчика ремонта моста

Арбитражный суд Липецкой области полностью удовлетворил иск областного казенного учреждения «Липецкавтодор» к воронежскому ООО «Виадукмостстрой». Компания выполняла ремонт моста через реку Вязовня в Данковском районе. Общая сумма исковых требований о взыскании задолженности по госконтракту, по данным картотеки арбитражных дел, составила 11,3 млн руб.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Резолютивная часть решения пока не опубликована. Согласно материалам суда, иск от властей поступил 9 января 2024 года. ОКУ «Липецкавтодор» и «Виадукмостстрой» 14 марта 2023 года заключили контракт на ремонт мостового перехода возле села Барятино в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Начальная цена контракта составляла 95 млн руб. Воронежская фирма выиграла аукцион, предложив оказать услуги за 92,1 млн руб. В торгах участвовала еще одна организация, но она остановилась на сумме 92,6 млн руб.

Мост, построенный в 1972 году, соединяет две региональные дороги: «Березовка — Измайловка — Барятино» и «Данков — Ярославы — Барятино». Его длина вместе с подъездными путями составляет 223 м. Завершить работы по ремонту объекта от подрядчика требовалось до 12 декабря 2023 года.

По данным с портала госзакупок, общая стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 63,8 млн руб. Все они были фактически оплачены. Соответственно, неисполненными остались обязательства на сумму около 28,4 млн руб. С 19 декабря 2023-го по 3 сентября 2025-го в адрес «Виадукмостстрой» направили пять требований о компенсациях за просрочку по предусмотренным контрактом обязательствам. Самая крупная сумма — 19,1 млн руб., фирма выплатила по ней 17,8 млн руб. Требования по неустойке на 4,1 млн и 2,1 млн остались неоплаченными. Как уточнили в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области, ответчик также не предоставил требуемое обеспечение гарантийных обязательств и гарантийные паспорта на выполненные работы.

«ОКУ “Липецкавтодор” просило суд взыскать с ответчика неустойку в размере 7,5 млн руб., обязать его предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 95 тыс. руб. и гарантийные паспорта на выполненные работы, а также расторгнуть государственный контракт и взыскать судебные расходы»,— сообщили в суде. Эти требования поддержаны в полном объеме.

По информации Rusprofile, ООО «Виадукмостстрой» было зарегистрировано в Воронеже в декабре 2016 года. Основным видом деятельности указано строительство мостов и тоннелей. Единственным учредителем и генеральным директором организации выступает Виктор Паршин. В 2024 году общество срабтало с чистой прибылью в 1,1 млн руб. при выручке в 123 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в июне 2025 года липецкий арбитраж также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с московского ООО «Мостоотряд-13» 3,5 млн руб. ущерба за срыв ремонта моста через ручей Ериловка на автодороге «Вербилово — Грязное — Боринское».

Денис Данилов