В Уфе сдали первый в Башкирии дом по договору комплексного развития территории

В уфимском микрорайоне Черниковка введен в эксплуатацию первый в Башкирии дом, построенный по договору комплексного развития территории. О сдаче 16-этажного здания на Орджоникидзе, 34 написал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов.

Реновацией квартала между улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова занимается холдинг КПД, который выиграл конкурс на право комплексного развития территории в начале 2023 года. Строительство дома в жилом комплексе «Нью-Йорт» началось в январе прошлого года Кроме первого здания, ООО «Специализированный застройщик — Управление комплексной застройки №12 КПД» планирует возвести еще четыре многоквартирных дома с жильем стандарт-класса общей площадью более 39 тыс. кв. м.

Ранее на 6,8 га располагались 10 многоквартирных домов, шесть из которых подлежали сносу, а также капитальные гаражи и хозпостройки. Минимальный размер инвестиций в застройку составит 3 млрд руб.

Всего в Башкирии действуют 37 договоров комплексного развития территории, предполагающих застройку более 3 млн кв. м.

Идэль Гумеров