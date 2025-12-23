Politico: кибератаку на венесуэльскую PDVSA могли осуществить США

У кибератаки на венесуэльскую государственную нефтекомпанию PDVSA «есть множество признаков операции США», пишет Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и экспертов по кибербезопасности. PDVSA сообщила об атаке 15 декабря, но на ее поставки это не повлияло.

По данным Politico, венесуэльские власти пытались преуменьшить масштабы вмешательства, но на деле оно привело к остановке работы погрузочных терминалов PDVSA на три дня. Также было отключено электроснабжение нефтеперерабатывающих заводов PDVSA по всей стране, рассказал неназванный собеседник издания.

«Похоже на заранее спланированную атаку. Скажем так, это не было случайностью — на такое способны только США»,— утверждает источник.

В официальном заявлении PDVSA в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сказано, что кибератака не затронула операционные зоны объектов компании и коснулась только административных систем. В PDVSA уверяли, что на ее работу, в том числе на поставки продукции, атака не повлияла.

Президент США Дональд Трамп накануне сказал, что Вашингтон оставит себе нефть, которую перевозили задержанные у берегов Венесуэлы танкеры. Американские власти утверждают, что суда занимались незаконной транспортировкой нефти.

