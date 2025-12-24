Репутация — ключ к успеху

Елена Алянина управляет бутик-отелем Flora, расположенным в самом сердце нового горнолыжного курорта Архыз в Карачаево-Черкесии. В интервью она рассказала о построении личного бренда в индустрии гостеприимства, стремлении к лидерству в условиях перемен и философии управления премиальным бутик-отелем.

Фото: из личного архива Елены Аляниной

— Елена, как вы выстраивали личный бренд в индустрии гостеприимства, особенно в контексте горнолыжного Архыза?

— Мой личный бренд формировался через глубокое понимание специфики Архыза, уважение к природе, горам и местному сообществу. Ключевая идея проста: после активного, насыщенного дня в горах гость, возвращаясь в бутик-отель Flora, должен ощущать спокойствие, уют и тепло. Это не маркетинговый лозунг, а реальные эмоции, которые человек увозит с собой.

В основе бренда — позиция и личная ответственность. Если что-то идет не так, я всегда выхожу на прямой контакт с гостем, не перекладывая ответственность на обстоятельства или команду. В бутик-формате управляющий — часть сервиса. Гости возвращаются не только в отель, но и к человеку.

Бренд вырос из постоянного личного присутствия, честности, внимательного отношения к гостям и знания их предпочтений. Это доверие, человеческие отношения, ощущение дома. В итоге личный бренд стал конкурентным преимуществом — образом управляющего, который глубоко понимает продукт, территорию и гостя.

— Какие ключевые ценности вы закладываете в свой профессиональный имидж и как они отражаются в философии отеля?

— В бутик-формате ценности управляющего становятся частью самого продукта. Первая и ключевая — личная ответственность: я принимаю решения, опираясь на реальный опыт, и всегда открыта к диалогу.

Вторая — уважение к индивидуальности гостя. Мы работаем с ограниченным номерным фондом, помним имена, привычки, сезонные предпочтения.

Третья — профессиональная честность: мы открыто говорим о погоде, сезонности, особенностях курорта, формируя реалистичные ожидания и доверие.

Четвертая — понимание территории. Архыз — не просто локация, а часть иден­тичности отеля. Это отражается в атмосфере, рекомендациях, партнерствах с локальным сообществом и уважении к природе.

Пятая — стабильность сервиса. После активного дня в горах гость должен получить предсказуемо высокий уровень комфорта и спокойствия.

Философия отеля выражена в формуле: «Твой дом в горах». Уют для нас — это тишина, камерность, теплые человеческие отношения и ощущение защищенности. Мой профессиональный имидж — это вовлеченное, заботливое и устойчивое управление.

— Как вы преодолеваете стереотипы о женщинах в топ-менеджменте в конкурентной среде СКФО?

— Я не борюсь со стереотипами напрямую. В регионе с сильными традициями гораздо эффективнее демонстрировать результат. Когда команда и партнеры видят стабильную модель управления, понятные решения и высокий уровень сервиса, гендер перестает играть роль.

Моя позиция строится на компетентности, ответственности и личном присутствии. В сложных ситуациях я всегда выхожу на прямой контакт с гостями. Авторитет формируется через последовательность, учет регионального контекста и стабильное качество работы — вне зависимости от пола.

— Какие стратегии помогают вам сохранять баланс между управлением, командой и личной жизнью, особенно в высокий сезон?

— Ключ — осознанное управление энергией и приоритетами. Первая стратегия — тщательная подготовка к сезону: четкое распределение зон ответственности и заранее проработанные сценарии снижают необходимость постоянного ручного управления.

Вторая — доверие и делегирование. В межсезонье мы инвестируем время в обучение команды, чтобы в пиковые периоды она могла работать максимально автономно.

Я выстроила для себя режим личного присутствия без выгорания: остаюсь доступной для гостей и команды, но обязательно планирую восстановление — даже в высокий сезон.

Важно также четко понимать, где необходимо мое личное включение, а где достаточно работы команды. И, конечно, ресурс дает природа: короткие прогулки, тишина, горы.

Устойчивый лидер — это тот, кто выстраивает систему, способную работать без постоянного контроля.

— Как вы видите будущее женского лидерства и что бы посоветовали начинающим специалисткам?

— Будущее — за системным, устойчивым лидерством и умением работать с людьми. Важно становиться экспертом: через образование, самообучение и глубокое погружение в процессы. Авторитет рождается из знания операций, сервиса и командной работы.

Не стоит бояться ответственности и сложных ситуаций — именно кризисы формируют профессиональную зрелость. Женское лидерство — это сочетание внутренней устойчивости, профессиональной глубины, мягкости и твердости.

Важно понимать все уровни работы: ресепшен, хаускипинг, инженерию, сервис. В бутик-отеле это ежедневная практика в реальном времени, где каждое решение имеет значение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба бутик-отеля Flora Фото: пресс-служба бутик-отеля Flora

— Как изменилась структура гостей в 2025 году?

— В 2025 году поток гостей стал более сбалансированным. Архыз окончательно сформировался как многофункциональный курорт.

Зимой преобладает спортивный туризм — катание на лыжах и сноуборде. Это осознанные гости с высокими требованиями к качеству проживания и восстановлению. Бутик-отель Flora востребован благодаря спа-составляющей и атмосфере уюта.

Рекреационный сегмент заметно вырос: пары и компании 30+, ценящие комфорт, природу и перезагрузку.

Деловой туризм остается нишевым, но устойчивым: небольшие команды предпринимателей совмещают работу и отдых, и камерный формат отеля для этого идеально подходит.

— Какие внешние вызовы стали ключевыми в 2025 году и как Flora к ним адаптировалась?

— 2025 год стал для нас этапом зрелости. Климатические изменения, в частности нестабильные зимы, усилили риски для горнолыжного сезона. Наш ответ — акцент на философию восстановления: спа, велнес, отдых вне зависимости от катания.

Экономические тренды также изменились: гости стали более осознанными и планирующими. Мы сделали ставку на честную коммуникацию, гибкие тарифы и персонализацию для лояльных гостей.

Отдельным вызовом стал кадровый рынок. Решение — внутреннее развитие команды, круглогодичная занятость и автоматизация процессов без потери человечности. Усиление цифровых инструментов позволило лучше понимать гостей и сохранять стабильный опыт.

— Какие инвестиции оправдали себя и какие планы на 2026 год?

— В 2025 году полностью оправдали себя инвестиции в спа-инфраструктуру — увеличилась средняя продолжительность пребывания независимо от погодных условий. Вложения в номерной фонд, акустику, эргономику и качество сна существенно повысили удовлетворенность гостей.

На 2026 год наша стратегия — углубление премиума, а не масштабирование. В фокусе — велнес-программы, гастрономия с локальными продуктами и дальнейшее обучение команды. Мы делаем ставку на качество, сервис и лояльность.

— Как программа лояльности Flora Club влияет на повторные визиты?

— Flora Club — это не про скидки, а про отношения и персонализацию. В премиальном сегменте удержание строится на диалоге и знании гостя.

Результат — рост повторных визитов, прямых бронирований и межсезонных заездов, что значительно сглаживает фактор сезонности. Гости возвращаются за атмосферой «дома в горах». В условиях конкуренции выигрывают не бонусы, а доверие и человеческие отношения.

— Как вы оцениваете вклад Flora в развитие региона и работу с локальными партнерами?

— Flora — часть устойчивого развития региона. Мы создаем рабочие места, инвестируем в обучение локальных кадров и обеспечиваем круглогодичную занятость. Поддерживаем малый бизнес: поставщиков, гидов, инструкторов — средства остаются в регионе.

Спа-формат помогает сглаживать сезонность, привлекать высокий чек и продлевать пребывание гостей. Мы также задаем стандарты сервиса и формируем образ Архыза как места осознанного отдыха.

Партнерства строятся на доверии, ценностях и прозрачности. Локальные поставщики важны для аутентичности, которую чувствуют гости. В компактном рынке именно репутация становится ключом к долгосрочному успеху.

https://florahotel.ru/