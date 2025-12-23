Просевший мост в Ярославской области будут ремонтировать в 2026 году

В Брейтовском округе мост через реку Сить начнут ремонтировать весной 2026 года. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С ООО «Ивановодорпроект» заключили контракт на предпроектное обследование моста. До конца января подрядчик изучит информацию о конструкции моста и его техническом состоянии, а также разработает рекомендации по объемам восстановительных работ. Ремонтные работы запланированы на весну-лето 2026 года. Их планируют провести в несколько этапов по нацпроекту.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в период с вечера 24 апреля до утра 25 апреля образовалась просадка мостового полотна. На мосту сразу организовали реверсивное движение по одной полосе, а для грузовиков разработали схему объезда. В настоящее время проезд для легковушек открыт, по-прежнему запрещен проезд транспорта, максимальная масса которого превышает 12 т. На период капитального ремонта закрытие моста для легковых автомобилей не планируется.

Алла Чижова