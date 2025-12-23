«АвтоТранс+» отказался от маршрута 321 автобуса до 1 января

Новый перевозчик пригородных маршрутов Ижевска «АвтоТранс+» до конца года не будет обслуживать автобусный маршрут 321. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Уважаемые пассажиры ! 321 маршрут до конца 2025 года обслуживаться не будет. Приносим свои извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении.

До этого 21 и 22 декабря «АвтоТранс+» сообщал о сокращении 301 маршрута по техническим причинам.

Напомним также, 18 декабря автобус нового перевозчика сошел с линии из-за неисправности. «АвтоТранс+» начал работу на пригородных маршрутах с 10 декабря. В первые дни его работы жители массово жаловались на малую вместимость автобусов, огромные интервалы движения и невозможность добраться до города утром. На фоне этих проблем жители начали создавать чаты попутчиков, чтобы подвозить друг друга. 15 декабря министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов написал во «ВКонтакте», что ситуация с регулярностью рейсов нормализуется.

Владислав Галичанин