Автобус нового перевозчика в пригороде Ижевска сошел с линии из-за неисправности

Автобус по пригородному маршруту №320 из Русского Вожоя в Ижевск, стартующий в 06:54, сегодня утром сошел с линии из-за технической неисправности, сообщил новый перевозчик «Автотранс+».

«<…> Не будет 7:30 с 9 Января и 8:18 с Янтарного, далее произойдет замена автобуса и расписание будет выполняться в полном объеме»,— говорится в сообщении.

Напомним, 10 декабря на межмуниципальные маршруты Удмуртии вышел новый перевозчик «Автотранс+». Было закуплено 43 новых автобуса. Он сменил местную компанию «ИПОПАТ», которая отказалась от перевозок. О причинах такого решения не сообщалось.

В первые дни работы нового перевозчика жители начали массово жаловаться в соцсетях на несоответствие установленного расписания действительности, увеличенные интервалы движения автобусов, их меньшую вместимость. Жители пригорода Ижевска стали создавать чаты попутчиков на фоне проблем с работой общественного транспорта. Во время проверки в один из дней министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов простоял на остановке более часа в ожидании автобуса. 15 декабря он писал во «ВКонтакте», что ситуация с регулярностью рейсов нормализуется.