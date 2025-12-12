Чем известна Воткинская компания ООО «АвтоТранс+»

10 декабря на пригородные маршруты Завьяловского района вышли автобусы нового перевозчика. Это связано с отказом от обслуживания направлений компанией АО «ИПОПАТ». Теперь за межмуниципальные маршруты в Удмуртии отвечает ООО «АвтоТранс+». В результате смены перевозчика у горожан появились вопросы по качеству и частоте перевозок. По сообщениям жителей, на некоторых маршрутах вместо больших автобусов вышли автобусы меньшей вместимости, а установленное расписание не соответствует действительности. Подробности о новом предприятии — в справке «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «АвтоТранс+» Фото: «АвтоТранс+»

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «АвтоТранс+» зарегистрирована 10 декабря 2015 года в Воткинске. Вид деятельности общества — регулярные перевозки пассажиров автобусами городского и пригородного сообщения. Учредителем и директором организации является Александр Литвинов. Он также является владельцем и директором еще нескольких предприятий, в их числе ООО «Консалдинг Групп Партнер» (деятельность в области права) и ООО «ЦФО-Транс» в сфере перевозок.

До 2016 года Александр Литвинов был совладельцем Воткинской организации по защите прав и интересов ветеранов подразделений правоохранительных органов, зарегистрированной 13 апреля 2016 года. Действующий руководитель и председатель совета — Владимир Меньшиков. Также господин Литвинов выступал директором и гендиректором в двух организациях по перевозке пассажиров — воткинской компании ООО «Удмуртавтотранс» и ООО «Игринское АТП».

Доходы ООО «АвтоТранс+» в 2024 году превысили 74 млн руб., из них выручка от продажи составила 72,6 млн, а чистая прибыль — 1,4 млн. руб. Компания приняла участие в 63 торговых процедурах, по итогам которых были заключены контракты. 38 из них на общую сумму 24,8 млн руб. подписаны с миндортрансом Удмуртии, а затем прекращены по соглашению сторон. Сумма контрактов на 2025 год превысила 34,8 млн руб.

Компания выступает ответчиком в четырех делах, три из которых завершены и одно обжалуется. Вопросы завершенных делопроизводств в двух случаях касаются исполнения обязательств по договорам займа / займа и кредита. Сумма взыскания по решению суда превысила 1,7 млн и 692,7 тыс. руб. соответственно. Третье дело касается прочих вопросов без разглашения сумм. По делу, находящемся на стадии обжалования, суд обязал компанию выплатить 3,1 млн руб. вместо заявленных по иску 1,5 млн.

В системе «СПАРК-Интерфакс», указано, что у ООО «АвтоТранс+» в автопарке 27 автобусов. 16 из них (ПАЗ 4234 и ПАЗ 4234-04) — на 50 человек с 30 местами для сидения, два (ПАЗ 320455-04) — на 48 мест, из которых 30 посадочных. Также компании принадлежат два автобуса ГАЗ на 18 мест, еще два на 19 и один автобус на 19 мест при общей вместимости 22 пассажира. Также в списках указан один автобус МАЗ на 43–47 человек.

Полина Сичинава