В Красноярске избрали нового мэра вместо обвиненного во взятке

Депутаты красноярского горсовета избрали новым мэром Сергея Верещагина. Муниципальный парламент собрался на внеочередную сессию для обсуждения единственного вопроса 23 декабря.

Сергей Верещагин

Фото: Правительство Красноярского края Сергей Верещагин

Выборы мэра Красноярска впервые проходили по схеме, согласно которой кандидатов на пост главы города может внести только губернатор. Руководитель региона выдвинул кандидатуры председателя краевого правительства Сергея Верещагина и главы Свердловского района Красноярска Лилии Назмутдиновой. После изложения своей программы госпожа Назмутдинова заявила о том, что поддерживает кандидатуру господина Верещагина. В ходе рейтингового голосования главу краевого правительства поддержали 33 депутата, руководителя района — один. Сергей Верещагин вступит в должность мэра 25 декабря.

Сергей Верещагин в 2008-2009 годы работал министром внешних связей и инвестиционной политики, а затем — министром экономики и регионального развития Красноярского края. В 2010-2013 годы занимал пост заместителя министра регионального развития РФ, после чего вернулся в Красноярск. В начале 2018 года господин Верещагин был назначен вице-премьером — министром экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. Правительство региона он возглавил в 2023 году, одновременно являлся первым вице-губернатором.

Как писал «Ъ-Сибирь», предыдущий мэр Красноярска Вячеслав Логинов является фигурантом уголовного дела о взяточничестве. В сентябре 2025 года горсовет принял его отставку.

Валерий Лавский