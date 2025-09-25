Суд арестовал имущество бывшего мэра Красноярска на 20 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал имущество экс-мэра Красноярска Владислава Логинова на общую сумму около 20 млн руб.

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска Владислава Логинов

Фото: Пресс-служба мэрии Красноярска

«Арест имущества не является предметом рассмотрения в рамках продления ранее избранной меры пресечения, однако отмечу, что, несмотря на версию следствия о получении взяток на сумму более 178 млн руб. Логиновым, арестованное имущество явно кратно меньше (около 20 млн руб.), а доказательств самого существования такой взятки не представлено»,— пишет ТАСС со ссылкой на защиту бывшего главы города.

Накануне суд продлил арест Владиславу Логинову. Защита намерена обжаловать это решение.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине сентября красноярский горсовет удовлетворил просьбу об отставке главы города «по собственному желанию». Владислав Логинов был избран мэром в 2022 году на пять лет по итогам конкурсной процедуры. В июне этого года сотрудники СКР и ФСБ задержали градоначальника, которому предъявили обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

