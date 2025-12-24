«Жителям Северного Кавказа доступна медицина высочайшего уровня»

На Северном Кавказе бренд глазной клиники «ФАКТ» стал синонимом высоких стандартов офтальмологии и человеческого отношения к пациенту. В отрасли, где технологии стремительно меняют возможности врачей, а конкуренция с каждым годом растет, «ФАКТ» выделяется не только современным оборудованием и сильной командой, но и философией: помочь человеку видеть лучше — значит помочь ему жить лучше. Мы поговорили с основателем сети о том, как строится бизнес, основанный на заботе о людях, какие решения привели клинику к лидерству в регионе и что ждет офтальмологию в ближайшие годы.

Ольга Александровна Григорьева, генеральный директор глазной клиники «ФАКТ»

Фото: пресс-служба глазной клиники «ФАКТ»

— Ольга Александровна, клиника «ФАКТ» уже не один год ассоциируется с высоким уровнем офтальмологии в Кавказских Минеральных Водах. Расскажите, с чего начиналась эта история и почему вы выбрали именно Пятигорск?

— Клиника «ФАКТ» открылась в августе 2021 года. Я довольно долго работаю в офтальмологии, в том числе управляла краснодарскими клиниками, и хорошо знаю, что происходит в этой области медицины как на общероссийском, так и на региональном уровне, включая Северный Кавказ. Я видела, что Ставропольский край готов к появлению учреждения такого уровня — клиники с экспертной офтальмологией, где есть полный цикл услуг. Мы углубленно не занимаемся только онкологией глаза. При этом «ФАКТ» сотрудничает с Национальным медицинским исследовательским центром глазных болезней имени Гельмгольца, куда мы и направляем пациентов с таким диагнозом.

Для меня важно, чтобы в стенах клиники человек проходил путь от обращения до получения максимальной помощи, вплоть до излечения. Если мы что-то сделать не можем, то направляем пациента туда, где ему точно помогут.

При этом компания постоянно наращивает свои возможности с вектором развития в междисциплинарную офтальмологию. Например, в ближайшее время мы планируем ввести в штат эндокринолога, невролога. Заболевания глаз часто сопровождаются другими патологиями, а комплексный подход повышает эффективность лечения.

— «ФАКТ» известна своим внимательным, почти семейным отношением к пациентам. Как вам удалось встроить заботу как ценность не только в культуру, но и в ежедневные процессы работы клиники?

— Каждый пациент для нас — как родст­венник. Согласитесь, родному человеку вы желаете только самого лучшего. Вот и мы окружаем пациента любовью и заботой. Меня очень радует, когда в отзывах пишут, что в клинике все замечательно, «начиная от ресепшена и гардероба». Заботу невозможно ни купить, ни имитировать. Пациенты очень тонко это чувствуют. Поэтому в наш коллектив не встраиваются люди, не обладающие высокой эмпатией и любовью к человеку.

Люди приходят к нам с переживаниями о своем здоровье, и мы делаем все, чтобы создать дружескую атмосферу, поддержать пациента и подарить ему положительные эмоции. В ответ мы получаем благодарность и высокие оценки. Не случайно наши врачи не первый год становятся победителями премии «ПроДокторов», забирая все три призовых места. Это народный рейтинг, построенный на основе отзывов пациентов, что вызывает у меня большое уважение и гордость за наших специалистов.

Несмотря на то, что клиника «ФАКТ» — это бизнес, деньги не являются для нас приоритетом. Например, в этом году пред­операционные анализы мы сделали бесплатными. Мы заключили договор с компанией «Инвитро». Затраты клиники выросли, но зато теперь наши пациенты могут сдать анализы бесплатно везде, где присутствует эта компания, и сэкономить не только деньги, но и время.

Конечно же, мы заботимся и о своих сотрудниках. Эта философия встроена в HR-стратегию компании. Один из последних примеров — в 2025 году мы запустили проект «Здоровая спина», в рамках которого дарили каждому сотруднику десять сеансов массажей.

— Вы работаете в сфере, где доверие пациента — ключевой ресурс. Какие принципы «ФАКТ» помогают завоевывать доверие людей?

— Действительно, доверие пациента —это половина успеха в лечении. Когда-то я собрала элиту медицины в Краснодаре, теперь я это сделала в Пятигорске. Когда у меня просят совета, к какому доктору лучше записаться в клинике, я отвечаю — к любому. Я уверена в профессионализме каждого врача клиники «ФАКТ»! Сильная команда — это первое, что вызывает доверие людей.

Второе — мы никогда не назначаем лишнего. Если операции можно избежать, мы ее делать не будем.

Третье — качество расходных материалов. Мы не экономим на них, как бы это ни сказывалось на себестоимости услуг и рентабельности бизнеса. Мы используем только высококачественные материалы от проверенных надежных поставщиков.

Четвертое — мой личный бренд. Многие мои друзья и знакомые приезжают из других городов и становятся пациентами клиники в Пятигорске. Они приезжают прежде всего из-за доверия лично ко мне.

Отмечу, что клинике «ФАКТ» я доверила самых близких людей. Здесь оперировали моих маму, папу и мужа. Мужу сделали сложнейшую хирургическую операцию, была опасность полностью ослепнуть на один глаз, счет шел на дни. То, что мой муж видит сегодня на 80%, говорит о мастерстве наших докторов.

— Какими технологиями вы особенно гордитесь?

— Мы многого достигли в детской хирургии. К нам приезжает доктор из Клиники Рошаля, который оперирует врожденные катаракты, глаукомы у малышей.

Из Питера и Москвы к нам приезжают врачи, которые проводят все виды пересадки роговицы, в том числе послойную. Такие операции в России до этого делали только в столичных городах. Мы гордимся тем, что благодаря открытию клиники «ФАКТ» в Пятигорске медицина высочайшего уровня доступна жителям Северного Кавказа и близлежащих регионов.

Недавно мы получили патент на нашу собственную разработку — лечение синдрома сухого глаза минеральной водой, и теперь активно внедряем эту инновацию. Это заболевание носит уже глобальный характер и сильно сказывается на качестве жизни.

Кроме того, на базе клиники обучают искусственный интеллект на оптическом когерентном томографе. Для наших врачей это дополнительная нагрузка без каких-то финансовых бонусов, но они готовы посвящать этому время, понимая, что тем самым приносят большую пользу офтальмологии.

В клинике «ФАКТ» активно используют технологию лазерной хирургии катаракты с применением фемтосекундного лазера, для чего приобретен очень дорогой модуль. И это, к слову, тоже не про деньги, окупаться он будет долго. К тому же для каждой операции требуется дорогостоящий электронный чип. Зато такая операция значительно снижает риски, которые высоки в классической хирургии, и дает возможность получить максимально высокий результат. В большинстве государственных учреждений нет подобного оборудования, и врачи не могут предоставить помощь на таком уровне.

— Офтальмология развивается стремительно. Какими тенденциями вы вдохновляетесь сегодня и как планируете интегрировать их в «ФАКТ»?

— Мы будем внедрять в работу клиники технологии искусственного интеллекта. Я вижу в этом направлении большие перспективы.

В целом применяем лучшие технологии, которые существуют в офтальмологии. Наши врачи являются лекторами международного уровня, регулярно посещают конференции и симпозиумы, где рассказывают о нашей работе и одновременно отслеживают, что происходит в науке и технике на федеральном и мировом уровнях. Главная задача — продолжать эту работу и активно внедрять передовые технологии в работу клиники.

— Вы уже создали сильный бренд и экспертизу на Северном Кавказе. Какие горизонты видите дальше?

— В следующем году мы планируем открыть клинику в Краснодаре. В современных экономических и политических условиях это не просто, оборудование импортное, логистика усложнена санкциями. Но мы надеемся, что у нас все получится.

— Какой вы представляете клинику «ФАКТ» через 10 лет? Изменится ли ее масштаб, технологии, команда — и что при этом обязательно останется прежним?

— Клиника «Факт» через 10 лет — это крупная сеть с большим научным отделом, которая является одним из флагманов офтальмологического бизнеса. Мы предоставляем весь спектр услуг, связанный с лечением заболеваний глаз, задаем высокие стандарты в медицине, на нас равняются другие клиники. Мы открыты к обучению, к развитию и к коллаборации с университетами.

Мы открыты к обучению, к развитию и к коллаборации с университетами.

Уже сегодня мы являемся клинической базой, автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования — Международного Института Современного Образования. На нашей базе могут пройти обучение врачи-офтальмологи из любых регионов Российской Федерации.

Прежней останется наша стратегия заботы о пациенте, где главное — безопасность человека. Это не изменится независимо от того, какую маржу нам будет диктовать рынок.

Возвращать людям зрение — это счастье! Когда мы видим слезы радости наших пациентов, мы понимаем, что занимаемся делом, которое не просто улучшает качество жизни, но нередко становится спасением. Это нас вдохновляет, хочется дальше творить, совершенствоваться, искать новые технологии и дарить людям возможность жить лучше.

г. Пятигорск, ул. Московская, 105

8 (800) 351-04-94

factmed.ru

Входит в Топ-10 клиник по отзывам пациентов — премия Продокторов (2025)

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Семейная офтальмологическая клиника»

https://factmed.ru/

Лицензия №Л041-01197-26/00380702 от 20.07.2021 г.