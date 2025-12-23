В России назначили первый штраф за склонение к аборту

Суд в Саранске оштрафовал мужчину на 5 тыс. руб. за склонение к аборту, сообщил благотворительный фонд «Женщины за жизнь». Это первый подобный штраф в России.

В фонде рассказали, что одна из его подопечных забеременела двойней, однако отец детей предложил ей сделать аборт и был готов оплатить его. Женщина отказалась и прекратила с ним взаимоотношения, однако эта ситуация «негативно отразилась на эмоциональном состоянии матери». Она обратилась в юридическую и психологическую службы фонда.

В июле 2025 года женщина родила двоих детей. В ходе разбирательств отец детей признал свою вину, утверждают в фонде, но на заседании суда «начал отрицать факт склонения к аборту». «Суд назначил справедливое наказание в соответствии со всеми материалами дела: административный штраф в размере 5 тыс. руб.»,— сказано в пресс-релизе фонда.

Российские общественные организации предложили законодательно закрепить штрафы от 50 тыс. до 800 тыс. руб. за склонение беременных женщин к аборту. Подобные запреты уже установлены более чем в 20 регионах страны, за их нарушение грозит штраф.

Подробности — в материале «Ъ» «Подмосковье не склоняется к абортам».