Руководители Zhongzhi осуждены в Пекине за хищение госсредств на сроки до 14 лет

Суд Пекина во вторник признал виновными в присвоении средств с государственных депозитов бывшего председателя совета директоров Zhongzhi Enterprise Group и нескольких подельников, передает Reuters. Они осуждены к реальным срокам тюремного заключения от четырех до 14 лет.

Согласно приговору, осужденные преступили национальные законы об управлении финансами и нарушили «финансовый порядок». Глава компании по управлению активами в сообщении упоминается как Гао. Суд также оштрафовал руководителей, но суммы не разглашаются.

Zhongzhi была известна по работе в секторе недвижимости Китая. Два года назад компания объявила о банкротстве, столкнувшись с углубляющимся спадом на рынке недвижимости. После этого пекинская полиция начала расследование по факту возможных нарушений закона, которые стали причиной ее многомиллиардных долгов.

Эрнест Филипповский