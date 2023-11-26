Полиция Пекина начала расследование в отношении Zhongzhi Enterprise Group

Пекинская полиция начала расследование по факту возможных нарушений закона, допущенных в одной из крупнейших в Китае инвестиционных компаний, что могло стать причиной ее многомиллиардных долгов и объявленной несколько дней назад несостоятельности. Об этом сообщает агентство Nikkei со ссылкой на публикацию пекинского отдела общественной безопасности в соцсети WeChat.

В сообщении ведомства не уточняется, о каких возможных нарушениях закона может идти речь, говорится лишь, что в отношении Zhongzhi Enterprise Group приняты «принудительные меры». Как отмечает Nikkei, «принудительные меры» могут означать как установление наблюдения за конкретными лицами, так и их задержание или арест. При этом ведомство призвало инвесторов поделиться с правоохранительными органами информацией о своих связях с Zhongzhi Enterprise Group.

В конце минувшей недели Zhongzhi Enterprise Group в письме к инвесторам сообщила о своей неплатежеспособности, выявленной в результате независимой проверки недостаче в размере $36,5 млрд и долгах, которые могут превышать $64 млрд. За время своей работы основанная в 1995 году Zhongzhi Enterprise Group неоднократно оказывалась в центре внимания из-за политики агрессивного расширения и высокорисковых инвестиций. Ситуация с бизнесом Zhongzhi Enterprise Group начала ухудшаться в 2019 году в условиях ужесточения государственного регулирования финансового сектора. Проблемы усугубились и из-за затянувшегося кризиса рынка недвижимости, который привел к краху нескольких крупных китайских девелоперов. В июне 2023 года несколько подразделений Zhongzhi Enterprise Group не смогли расплатиться с инвесторами.

Алена Миклашевская