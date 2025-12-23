В Ярославль придет новая уборочная техника

Ярославль получит новую технику для уборки города до конца текущего года. Муниципальный контракт на лизинг уборочных машин заключен 5 декабря между «Горзеленхозстрой» (заказчик) и «Сбер лизинг» (поставщик), сообщает Yarnews.

Общая стоимость контракта составляет 357,9 млн рублей. Оплата будет производиться ежемесячно до конца 2030 года, ориентировочно по 71,5 млн рублей в год. Поставка техники разделена на два этапа.

Первая партия машин ожидается до 31 декабря и включает бульдозер, 4 автогрейдера, 13 коммунальных машин на базе трактора «Белорус» с навесным оборудованием, а также 3 экскаватора и вибрационный каток. Вторая часть поставки, состоящая из фронтальных и снегопогрузчиков и 4 вакуумных коммунальных машин, запланирована на март 2026 года.

Антон Голицын