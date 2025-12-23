Китай призвал Нидерланды прекратить захват завода Nexperia

Борьба за контроль над заводом полупроводников Nexperia продолжается: Минкоммерции КНР заявило, что правительство Нидерландов должно немедленно прекратить административное вмешательство в работу завода, который принадлежит китайской компании Wingtech. Заявление ведомства передает «Синьхуа».

Пекин призвал Нидерланды дать Wingtech и Nexperia возможность договориться между собой без давления со стороны властей. В министерстве напомнили, что китайское правительство со своей стороны уже пошло навстречу рынку: оно ввело исключения для экспорта полупроводниковой продукции гражданского назначения, чтобы не нарушать глобальные цепочки поставок. Пекин ожидает, что Нидерланды сделают то же самое и помогут сохранить стабильность мирового рынка полупроводников.

Конфликт КНР и Нидерландов начался 13 октября, когда Нидерланды решили национализировать местный завод Nexperia. Власти КНР раскритиковали действия нидерландского правительства, а также прекратили экспорт готовой продукции Nexperia, что привело к нехватке чипов у мировых автопроизводителей.

Несмотря на то, что в ноябре Нидерланды заявили об отказе от контроля над производителем чипов Nexperia, судебные разбирательства и внутренняя борьба за контроль над Nexperia продолжаются, отмечает Reuters.

Эрнест Филипповский