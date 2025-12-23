Кобахидзе: Грузия ведет четкую и прагматичную политику в отношении России
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о ясной и прагматичной политике страны в отношении России, несмотря на отсутствие дипломатических отношений и сохраняющиеся территориальные конфликты. В интервью телеканалу «Рустави 2» он отметил, что «есть красные линии, которые связаны с темой оккупации». По словам господина Кобахидзе, до изменения статуса Абхазии и Южной Осетии восстановление дипломатических отношений невозможно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«У нас нет дипломатических отношений, но вместе с этим мы поддерживаем торгово-экономические связи»,— заявил премьер, добавив, что политика Тбилиси направлена на мирное разрешение конфликта.
Дипломатические отношения между странами были прекращены со стороны Грузии после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. В Тбилиси эти территории считают оккупированными.
9 декабря Абхазия сообщила о скором завершении строительства грузового таможенного терминала на границе с Грузией для транзитного маршрута с Россией. Правда, в Грузии дали понять, что маршрут заработает только при условии соблюдения грузинского законодательства.
