«Коридоры» раздора

Абхазия дала ход тому, что не пройдет у Грузии

Абхазия сообщила о скором завершении строительства большого грузового таможенного терминала на границе с Грузией для транзитного маршрута с Россией. Правда, в Грузии дали понять, что маршрут заработает только при условии соблюдения грузинского законодательства, чего абхазская сторона делать явно не намерена. Москва же, которой торговые коридоры в Иран и Турцию были бы весьма кстати, не обладает реальными рычагами влияния на абсолютно непримиримые позиции сторон грузино-абхазского конфликта.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

О том, что в Гальском районе Абхазии (у реки Ингури на границе с Грузией) практически завершено строительство нового таможенного грузового терминала для приема автотранспортных средств по транзитному маршруту Грузия—Абхазия—Россия. Об этом сообщил 9 декабря гендиректор абхазской логистической компании Астамур Ахсалба. По его словам, на фоне специальной военной операции на Украине «задействование нового транспортного маршрута стало жизненной необходимостью для России».

Предлагаемый транспортный коридор позволит ездить транзитом из Турции, Ирана, Индии, Азербайджана в южные регионы РФ через территории Грузии и Абхазии.

Впрочем, палки в колеса проекту тут же вставила Грузия. Отвечая на вопрос журналиста о транзите грузов через Абхазию, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал информацию об участии Тбилиси в проекте «спекуляцией». «Мы не признаем никакой так называемой государственной границы с Абхазией, это полная ложь, и, исходя из этого, с нашей стороны об этом не может быть речи»,— решительно заявил господин Кобахидзе. «Мы не пропустим никаких автотранспортных средств через Ингури»,— предупредил глава грузинского правительства.

Тбилиси не отказывается от требований к Москве насчет Абхазии и Южной Осетии

При этом он, правда, допустил возможность использования транзитного маршрута, но только на основе российско-грузинского соглашения от 9 ноября 2011 года «О механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами». Этот документ был подписан Россией и Грузией при участии США в процессе сложнейших переговоров о снятии грузинской стороной возражений по вступлению РФ в ВТО. Основные противоречия касались именно статуса Абхазии и Южной Осетии — бывших грузинских автономий, независимость которых к тому времени была признана Москвой по итогам «пятидневной войны» 2008 года.

Для преодоления «нестыковок» администрация тогдашнего президента США Барака Обамы выдвинула компромиссное предложение, одобренное и Тбилиси, и Москвой: для торговли и транзита между Грузией и Россией в соответствии с правилами ВТО через территории Абхазии и Южной Осетии создаются «экстерриториальные торговые коридоры». В случае с Абхазией один конец «коридора» упирался в мониторинговый пункт в Зугдидском районе Грузии, а второй — в аналогичный пункт близ Сочи. Мониторинг передвижения грузов предлагалось поручить швейцарской компании SGS. Для этого планировалось оснастить каждое автотранспортное средство, въезжающее в коридор, чипами. Участие абхазской стороны в этом процессе не предусматривалось.

Несмотря на подписание документа, грузинские эксперты с самого начала считали его «изначально мертворожденным».

Как пояснил “Ъ” постоянный автор информационно-аналитического портала Nation.ge Давид Авалишвили, «абхазская сторона никогда не соглашалась и не согласится на экстерриториальность упомянутого транспортного коридора без соблюдения законодательства республики в части растаможивания и соответствующего оформления грузов в Гальском терминале».

В свою очередь, Тбилиси, по его словам, никогда не согласится с таможенным оформлением грузов абхазской стороной, поскольку это будет фактически означать «придание грузино-абхазской границе статуса государственной».

Как в Абхазии была развернута миротворческая миссия СНГ

«Разница между 2011 и 2025 годами лишь в том, что 14 лет назад у России не было особой необходимости искать дополнительные транзитные маршруты»,— заметил собеседник “Ъ”. Сейчас такая необходимость частично возникла, однако реальных рычагов, чтобы повлиять «на абсолютно непримиримые позиции сторон грузино-абхазского конфликта», у Москвы нет, резюмировал эксперт.

Георгий Двали, Тбилиси

Фотогалерея

История грузино-абхазского вооруженного конфликта

14 августа 1992 года войска Грузии вошли в Абхазию, оккупировав Гальский, Очамчирский и Гульрипшский районы. Армия вышла к восточным пригородам Сухума, где начались вооруженные столкновения с абхазскими формированиями
На фото: грузинские семьи эвакуируются из Сухума

Фото: AP / Anatoly Markovkin

На следующий день Грузия высадила десант в районе города Гагры и взяла под контроль российско-абхазскую границу
На фото: грузинский военный патруль на улицах Сухума

Фото: Ираклий Чохонелидзе / ТАСС

Для эвакуации российских граждан и охраны важнейших объектов в Абхазию был направлен 10-й отдельный парашютно-десантный полк. С начала конфликта дислоцированные в Абхазии российские части подвергались постоянным атакам грузинских формирований

Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

Вскоре после начала грузино-абхазской войны Конфедерация горских народов Кавказа занялась отправкой добровольцев в зону конфликта. Северокавказские отряды сыграли важную роль в победе абхазов над грузинами

Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

18 августа войска Грузии взяли Сухум

Фото: Б.Соколов / ТАСС

Вскоре грузинские военные заняли Гагру
На фото: абхазская женщина лечится после грузинского артобстрела

Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

С 30 августа по 1 сентября 1992 года Грузия провела наступательные операции на территории Абхазии

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

К началу конфликта ВВС Грузии владела восемью Су-25 производства Тбилисского авиазавода, однако у абхазов были достаточно сильные средства ПВО: уже в первые недели Грузия лишилась половины своего воздушного флота
На фото: захваченные в плен бойцы грузинских вооруженных формирований

Фото: РИА Новости / Юрий Пирогов

В сентябре началась блокада грузинскими войсками абхазского города Ткуарчал

Фото: AP

При посредничестве Бориса Ельцина предпринималось несколько попыток установить режим прекращения огня, но безрезультатно

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

16 сентября 1992 года президиум Верховного совета Абхазии принял постановление «О вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии» и «О геноциде абхазского народа»
На фото: абхазские военные отдыхают в перерывах между сражениями

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

1–6 октября абхазская армия провела контрнаступление и освободила города Леселидзе (ныне — Гечрипш) и Гантиади (ныне — Цандрипш), а также восстановила контроль над своим участком российско-абхазской границы

Фото: Сергей Мамонтов, Олег Власов / ТАСС

11 октября было создано Министерство обороны Абхазии
На фото: обстрел грузинскими войсками города Сухум

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

14 декабря 1992 года Грузия сбила российский вертолет Ми-8, вывозивший жителей Ткуарчала. Экипаж и 60 пассажиров погибли
На фото: разрушенный танк

Фото: Сергей Мамонтов, Олег Власов / ТАСС

5 января 1993 года Абхазия провела наступательные операции на Гумистинском фронте. Передовые части вышли к окраинам Сухума

Фото: Сергей Мамонтов, Александр Неменов / ТАСС

16 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские соединения форсировали реку Гумисту и овладели стратегическими высотами близ Сухума, однако через два дня отступили на прежние позиции

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

2 июня 1993 года Россия начала осуществление широкомасштабной акции по оказанию гуманитарной помощи Ткуарчалу и вывозу его жителей

Фото: Анатолий Морковкин, Андрей Соловьев / ТАСС

С 2 по 15 июля 1993 года в ходе наступательной операции абхазской армии были освобождены города Каманы и Ахалшени, села Гума и Шрома, а также установлен контроль над шоссе Шрома—Сухум

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

16–30 сентября 1993 года в ходе битвы за Сухум Абхазия восстановила контроль над городом

Фото: AP / Andrei Soloviev

14 мая 1994 года при посредничестве России в Москве было заключено Соглашение о прекращении огня и разделении сил. Согласно ему, между Абхазией и Грузией создавалась 12-километровая зона безопасности, где допускалось только личное оружие сотрудников правоохранительных органов, и зона ограничения вооружений, в которой не должно было находиться тяжелой боевой техники

Фото: Андрей Соловьев / ТАСС

С 26 июня 1994 года миротворческие силы СНГ вошли в зону конфликта

Фото: AP / Shakh Aivaz

В ходе войны погибли около 16 тыс. человек: 10 тыс. грузин, 4 тыс. абхазов и 2 тыс. добровольцев. Потери экономики Абхазии составили $10,7 млрд. Около 250 тыс. грузин были вынуждены бежать из республики

Фото: Владимир Веленгурин / ТАСС

