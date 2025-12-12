«Коридоры» раздора

Абхазия сообщила о скором завершении строительства большого грузового таможенного терминала на границе с Грузией для транзитного маршрута с Россией. Правда, в Грузии дали понять, что маршрут заработает только при условии соблюдения грузинского законодательства, чего абхазская сторона делать явно не намерена. Москва же, которой торговые коридоры в Иран и Турцию были бы весьма кстати, не обладает реальными рычагами влияния на абсолютно непримиримые позиции сторон грузино-абхазского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Абхазии

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Виды Абхазии

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

О том, что в Гальском районе Абхазии (у реки Ингури на границе с Грузией) практически завершено строительство нового таможенного грузового терминала для приема автотранспортных средств по транзитному маршруту Грузия—Абхазия—Россия. Об этом сообщил 9 декабря гендиректор абхазской логистической компании Астамур Ахсалба. По его словам, на фоне специальной военной операции на Украине «задействование нового транспортного маршрута стало жизненной необходимостью для России».

Предлагаемый транспортный коридор позволит ездить транзитом из Турции, Ирана, Индии, Азербайджана в южные регионы РФ через территории Грузии и Абхазии.

Впрочем, палки в колеса проекту тут же вставила Грузия. Отвечая на вопрос журналиста о транзите грузов через Абхазию, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал информацию об участии Тбилиси в проекте «спекуляцией». «Мы не признаем никакой так называемой государственной границы с Абхазией, это полная ложь, и, исходя из этого, с нашей стороны об этом не может быть речи»,— решительно заявил господин Кобахидзе. «Мы не пропустим никаких автотранспортных средств через Ингури»,— предупредил глава грузинского правительства.

При этом он, правда, допустил возможность использования транзитного маршрута, но только на основе российско-грузинского соглашения от 9 ноября 2011 года «О механизме таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами». Этот документ был подписан Россией и Грузией при участии США в процессе сложнейших переговоров о снятии грузинской стороной возражений по вступлению РФ в ВТО. Основные противоречия касались именно статуса Абхазии и Южной Осетии — бывших грузинских автономий, независимость которых к тому времени была признана Москвой по итогам «пятидневной войны» 2008 года.

Для преодоления «нестыковок» администрация тогдашнего президента США Барака Обамы выдвинула компромиссное предложение, одобренное и Тбилиси, и Москвой: для торговли и транзита между Грузией и Россией в соответствии с правилами ВТО через территории Абхазии и Южной Осетии создаются «экстерриториальные торговые коридоры». В случае с Абхазией один конец «коридора» упирался в мониторинговый пункт в Зугдидском районе Грузии, а второй — в аналогичный пункт близ Сочи. Мониторинг передвижения грузов предлагалось поручить швейцарской компании SGS. Для этого планировалось оснастить каждое автотранспортное средство, въезжающее в коридор, чипами. Участие абхазской стороны в этом процессе не предусматривалось.

Несмотря на подписание документа, грузинские эксперты с самого начала считали его «изначально мертворожденным».

Как пояснил “Ъ” постоянный автор информационно-аналитического портала Nation.ge Давид Авалишвили, «абхазская сторона никогда не соглашалась и не согласится на экстерриториальность упомянутого транспортного коридора без соблюдения законодательства республики в части растаможивания и соответствующего оформления грузов в Гальском терминале».

В свою очередь, Тбилиси, по его словам, никогда не согласится с таможенным оформлением грузов абхазской стороной, поскольку это будет фактически означать «придание грузино-абхазской границе статуса государственной».

«Разница между 2011 и 2025 годами лишь в том, что 14 лет назад у России не было особой необходимости искать дополнительные транзитные маршруты»,— заметил собеседник “Ъ”. Сейчас такая необходимость частично возникла, однако реальных рычагов, чтобы повлиять «на абсолютно непримиримые позиции сторон грузино-абхазского конфликта», у Москвы нет, резюмировал эксперт.

Георгий Двали, Тбилиси